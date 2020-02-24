Черная Масленица 2020 в Германии: авто протаранило толпу, пострадали дети

Черная Масленица 2020 – в Германии авто протаранило толпу / Архивное фото: Информатор

Масленица 2020 в Германии завершается трагично.

Во время карнавала в Розенмонтаг (последний день масленицы) в немецком городе Фолькмарзен микроавтобус протаранил толпу.

Сообщается о 15 пострадавших, среди них и дети. Раны довольно серьезные, но есть ли погибшие – не уточняется.

Водителя задержала полиция. Сейчас он дает показания.

Ранее в Польше пьяный украинец протаранил сразу 8 авто. Нашему соотечественнику грозит до двух лет лишения свободы и штраф за причиненный ущерб.