Смерти не боятся: украинцы с Diamond Princess наотрез отказались ехать домой

Украинцы покидать лайнер Diamond Princess / скриншот

Почти все украинцы, которые находятся на лайнере Diamond Princess, где свирепствует смертельный коронавирус нового типа, не собираются возвращаться в Украину.

Как заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, что на лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице, пишет пресс-служба ведомства. Все украинцы являются членами экипажа судна.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", - сообщил представитель МИД.

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По словам чиновника, Минздрав и МИД полностью готовы к тому, что намерения украинцев могут кардинально измениться и тогда будут приняты меры по возвращению их на родину. По словам Коваленко, этот вопрос будут решать граждане сами для себя, а также будет учтено мнение владельца судна.

Коронавирус на лайнере

Ране Главред писал, что круизный лайнер Diamond Princess пришвартован на карантин близ берегов Японии с 4 февраля 2020 года. Японский Минздрав принял такое решение после того, как у одного из пассажиров на корабле подтвердили коронавирус 2019-nCoV. Всего на судне сейчас находятся 3 700 человек из 56 стран, их них 25 украинцев.

Также сообщалось о судьбе заразившихся китайским коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess. По словам нардепа от фракции Слуга народа Михаила Радуцкого, двое граждан Украины уже выздоровели.