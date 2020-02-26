"У них закон – деньги": стали известны подробности о самоподжоге под ОП

Самоподжог под ОП / скриншот

В Офисе президента отреагировали на самоподжог под стенами здания. Отмечается, что мужчина не имеет никакого отношения к протестующим медикам и появился за несколько минут до происшествия.

"Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской и имел проблемы с местными властями", - говорится в сообщении пресс-службы ОП в Telegram-канале.

По данным журналистов телеканала НАШ, отчаявшегося мужчину зову Александр Леонидович. Он приехал из села Новоивановка Сумской области, и протестует против земельной реформы, от которой пострадал.

"Я хочу, чтобы меня услышали. Никому плохо не сделал. Причина? Анархия, коррупция. Земля ... которую у нас украл сельский совет. Нам не дали паи, украли все документы. Нет закона, у них закон - деньги. Чувствую себя очень трудно и плохо", - рассказал мужчина.

Как ранее сообщал Главред, на акции протеста 26 февраля под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог.