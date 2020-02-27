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"Открытое давление": Лукашенко резко прошелся по предложению Путина об интеграции

27 февраля 2020, 21:28

Лидер белорусов заявил, что его страна никогда не откажется от независимости в пользу России.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко жестко высказался о давлении России на Минск.

Как пишет Белта, Беларусь готова к "реальной интеграции с Россией", но наотрез не будет отказываться от государственного суверенитета и независимости.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси", - заявил Лукашенко в ходе встречи с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем в Минске в четверг, 27 февраля.

Лукашенко также припомнил Путину, что подписывая Договор о Союзе России и Беларуси и Договор о создании Союзного государства с президентом РФ Борисом Ельциным в конце 1990-х годов, они не согласовывали отказ Беларуси от независимости.

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"Мы, как инициаторы, еще с Борисом Николаевичем Ельциным всегда инициировали реальную интеграцию наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость" - пояснил президент Беларуси.

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - добавил он.

Ранее Главред писал, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что Беларуси угрожает военное вторжение со стороны Российской Федерации.

"Причем эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому. Я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", - заявил он.

Также напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил войны между Россией и Беларусью.

Он считает, что у Беларуси остается два варианта: "с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать сражаться прямо сейчас".

Александр Лукашенко Владимир Путин новости Беларуси новости России
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