В СНБО рассказали, что грозит Беларуси со стороны России

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что Беларуси угрожает военное вторжение со стороны Российской Федерации.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Радио НВ. По мнению Данилова, Беларуси грозит оккупация, аналогичная той, которой подверглось отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

"Причем эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому. Я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", - заявил он.

Напомним, в последнее несколько месяцев отношения между Беларусью и РФ резко ухудшились - после неудачных переговоров о создании Союзного государства. Более того, президент Александр Лукашенко заявил о том, что присоединение Беларуси к Российской Федерации - невозможно.