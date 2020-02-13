Заменят Россию: в Беларуси анонсировали исторический шаг

Решение примут уже этой весной.
Парламент Беларуси решил изменить государственный герб. Так, историческое решение планируют принять уже этой весной.
По данным издания Комсомольская правда. Беларусь, изменения носят художественный характер. В проекте соответствующего закона указано, что герб планируют сделать объемнее, а надпись: "Республика Беларусь" - четче.
Кроме того, изменят цвета ленты с кислотных на более спокойные и глубокие оттенки, форму колосьев, а также изображение льна и клевера. Также вместо очертаний Евразии, а именно Российской Федерации, оставят очертания Европы.
Стоит отметить, что нынешний герб является немного измененным вариантом герба Белорусской Советской Социалистической Республики.
Как ранее сообщал Главред, в Российской Федерации рассказали о договоре на поставки газа в Беларусь.