Заменят Россию: в Беларуси анонсировали исторический шаг

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Парламент Беларуси решил изменить государственный герб. Так, историческое решение планируют принять уже этой весной.

По данным издания Комсомольская правда. Беларусь, изменения носят художественный характер. В проекте соответствующего закона указано, что герб планируют сделать объемнее, а надпись: "Республика Беларусь" - четче.

Кроме того, изменят цвета ленты с кислотных на более спокойные и глубокие оттенки, форму колосьев, а также изображение льна и клевера. Также вместо очертаний Евразии, а именно Российской Федерации, оставят очертания Европы.

Стоит отметить, что нынешний герб является немного измененным вариантом герба Белорусской Советской Социалистической Республики.

Слева - старый. Справа - новый.

Как ранее сообщал Главред, в Российской Федерации рассказали о договоре на поставки газа в Беларусь.