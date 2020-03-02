"Дань ху*ло заплатит султану": встречу Путина и Эрдогана подтвердили в Москве

Путин и Эрдоган встретятся 5 марта в Москве / reuters

В понедельник, 2 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Турции Тайип Эрдоган, который ранее открыл европейские границы для сирийских беженцев, встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 5 марта, в четверг.

"Эрдоган прибудет в Москву с визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом", — сказал Песков, передает Газета.ru.

Отметим, в соцсетях конфликт между Турцией и Россией активно обсуждают.

"Эрдоган умен и хитер, это сильный региональный политик. Но в Турции есть интерес высшей глобальной элиты, который Эрдоган просчитать не в состоянии, как не может собака понять игру в шахматы. Если Эрдогана западные СМИ начнут демонизировать в ближайшее время, значит, ставки сделаны", - пишет Дмитрий Крук.

"Пускай выметается Путин с Сирии. Эрдоган все правильно делает. А у путина в последнее время один мат в три хода. Не помогает ему многоходовочка. А поддерживать его больше некому", - отметил пользователь Сети.

"Дань ху*ло заплатит султану", - добавил еще один пользователь Сети.

"Песков срочно анонсировал переговоры деда с Эрдоганом, Надеюсь старина Эрди не включит заднюю, поведясь на очередную ложь ху*ла. Тому ой как нужно перегрупировка, бо вся стратегия по Сирии летит в жопу. И таки да, это не сирийских детей убивать бочковыми бомбами, это гробы в мордор", - добавил еще один пользователь Сети.

"Ердоган на очах у всього світу випоров Хла в особливо цинічній формі. Він показав, що це не якийсь світовий гегемон, а просто карлик гопник, який при наявності іншої грубої сили просто обтікає. Заголовки пропагандонів про "зловіще мовчання Хла", говорять, що йому змінюють памперси", - высказался пользователь Сети под Ником Йозеф Кнехт.

Читайте такжеВесенний щит в Сирии: Турция сбила два самолета сил АсадаНапомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о телефонном разговоре, который он провел с Владимиром Путиным.

Лидеры двух государств обсудили ситуацию в Сирии. Эрдоган сообщил, что попросил Путина не вмешиваться в бои за провинцию Идлиб.

"Вчера я спросил у Путина, какие у вас цели там? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом", - заявил президент Турции.