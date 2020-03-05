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"Мальчиков любит": в Сети распекли "обнюхавшегося ладана" протоиерея РПЦ

5 марта 2020, 10:10

Сергей Шнуров написал новые стих, который посвятил высказыванию протоиерея Смирнова, что девочкам образование не нужно

РПЦ
РПЦ / panthermedia/vostock-photo

В Российской Федерации разгорелся громкий скандал из-за слов председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи Российской православной церкви протоиерея Дмитрия Смирнова. По его словам, девочкам школьное образование не нужно.

По данным издания Власти.нет, одна из прихожанок родила ребенка и решила не отпускать свою семилетнюю дочь в школу, чтобы та помогала ухаживать за младенцем.

При этом протоиерей поддержал женщину и заявил, что девочку важнее научить обращаться с детьми, а не писать и читать.

"Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь", – заявил Смирнов.

Позже в РПЦ оправдали оскандалившегося церковника, обвинив СМИ в неправильной трактовке его слов.

В свою очередь, известный музыкант и вдохновитель группы Ленинград Сергей Шнуров жестко ответил Смирнову.

"Шла неспешная беседа,

Как всегда, до кучи,

Православный непоседа,

Чучу отчебучил.

Снова дал поп-замполит!

Плюнул недалече, -

Девкам в школе, - говорит,

Делать нонче неча.

Пусть готовятся уже

К родам и до гроба.

Бабы будут замужем,

Ни к чему учеба!

Точку зрения свою,

Я не приукрашу.

Молоко пускай дают!

Для детей и в кашу!" - написал Шнуров в своем Instagram.

Стоит отметить, что подписчики музыканта подержали его точку зрения и высказали недовольство из-за слов Смирнова: "Бл*ть что они там в кадило сыпят...", "Как достал этот женоненавистник, не удивлюсь если он мальчиков любит", "Интересно, а эта эпидемия у наших "священнослужителей" лечится или это уже бесполезно?", "Назад в Средневековье! Какой кошмар", "И так мозгов нету и еще в школу не ходить", "Этот Гендальф с Алиэкспресс просто", "Дед Прохиндей. ..опять ересь несет. Он таблетки забыл принять?", "Его девочка в школе видимо обидела", "Если бы он жил в Корее его бы звали Кон Чан Ин", "Он просто ладана обнюхался", "Православный Талибан атакует" и другие

Как ранее сообщал Главред, известный музыкант Сергей Шнуров отреагировал на слова протоиерея Дмитрия Смирнова о женах-проститутках.

РПЦ Сергей Шнуров Дмитрий Смирнов новости России
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