Сын космонавта и внук генсека: в РФ разгоняют байку о Януковиче

Виктор Янукович / Reuters

Российский политолог Станислав Белковский рассказал байку, которая существует в РФ о бывшем президенте Украины, беглеце Викторе Януковиче.

Говорят, что "легитимный" - может быть тайным внуком бывшего генсека ЦК КПСС и главы СССР Леонида Брежнева.

"Байка заключается вот в чем. За Виктора Федоровича, когда тот сел в тюрьму, заступался космонавт Георгий Береговой. И было трудно объяснить, почему космонавт Береговой проявляет такую заинтересованность к судьбе никому не известного тогда Виктора Януковича. Вот так родилась байка, что Янукович - внебрачный сын Берегового. А про Берегового ходили слухи, что он - внебрачный сын Брежнева. И Янукович стал внебрачным внуком Брежнева", - рассказал Белковский в интервью изданию Гордон.

При этом политолог не исключает, что эта история может быть "полной чушью".

Напомним, ранее стало известно, что официальная жена бежавшего в Россию экс-президента Людмила Янукович обзавелась в аннексированном Россией Крыму сетью продуктовых магазинов Меркурий.