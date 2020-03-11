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Путин пофантазировал, как США управляют Украиной за деньги России

11 марта 2020, 10:00

Штаты сами не хотят давать Киеву деньги, заявил президент РФ.

Путин
Владимир Путин / УНИАН

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон хочет держать Украину под своим внешним управлением, но чтобы за это платила РФ. Именно так хозяин Кремля объяснил стремление США обеспечить транзит газа через территорию Украины.

Путин считает, что Штаты сами не хотят давать Киеву деньги. 

"То есть они Украину там обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счёт транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас", - сказал президент РФ в интервью ТАСС.

При этом он добавил, что в связи с ростом потребления газа в Европе в целом и в Украине в частности Россия в принципе согласна на транзит газа через Украину, хоть и в меньших объемах.

Путин также считает, что главный предлог для введения санкций против Северного потока - 2 заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину.

"Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Так, чего теперь нужно, санкции нужно снять тогда с Северного потока. Нет оснований для введения. А если санкции останутся, остаётся только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа", - заявил президент РФ.

Читайте такжеЭксперт рассказал, вызовет ли запуск Северного потока-2 новый виток войны в УкраинеНапомним, российский Газпром заявлял о намерении завершить строительство и совершить запуск газопровода Северный поток-2 в декабре прошлого года, однако, этим планам не суждено было сбыться из-за жестких санкции США. Позже Газпром признал, что в 2020 году не будет окончено строительство газопровода Северный поток-2.

В США уверены, что Российская Федерация не сможет самостоятельно достроить газопровод Северный поток-2. По словам американского министра энергетики Дэна Бруйетта, предстоит "долгая задержка" из-за отсутствия у Москвы технологий.

Северный поток-2 Владимир Путин транзит газа новости Украины
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