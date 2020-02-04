В январе Газпром раскошелился на полмиллиарда долларов за транзит газа – Нафтогаз

Нафтогаз получил плату за транзит в декабре и предоплату за январь и февраль / УНИАН

В январе 2020 года Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины получила от российского Газпрома 578,4 млн долларов.

Как сообщил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко, 239,5 млн долларов платы за транзит Газпром перечислил в декабре и 338,9 млн долларов предоплаты за январь и февраль.

"В январе Нафтогаз получил 239,5 млн долларов за транзит в декабре, а также 175,1 млн долларов предоплаты за январь и 163,8 млн за февраль. Всего: 578,4 млн долларов. Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020 года, то это почти 33% (треть всех доходов госбюджета)", - написал он в своем Facebook.

При этом Витренко подчеркнул, что если бы Нафтогаз не обменял свои исковые требования к Газпрому на новый транзитный контракт, то в январе получил бы только 239,5 млн долларов.

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"То есть на 338,9 млн долларов меньше, чем получил по факту - из-за того, что по старому контракту не было предоплаты", - добавил Витренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2020 году тариф на транзит российского газа через территорию Украины возрастет, как минимум, на 2%, по сравнению с 2019 годом.