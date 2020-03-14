Вылечился от уханьской заразы: мужчина рассказал подробности жуткой болезни

Мужчина рассказал, как победил коронавирус / Reuters

25-летний преподаватель из Северного Уэльса, который живет и работает в Ухане, стал первым британцем, который заболел коронавирусом. Мужчина решил поделиться, как ему удалось победить болезнь, и как она протекала.

До начала вспышки нового вируса COVID-19 Коннор Рид почти год проработал в одной из школ Уханя.

По информации, мужчина заболел в ноябре 2019 года. Сейчас он здоров. Недавно Коннор поделился записями из своего дневника, в котором он подробно описал начало и течение болезни, симптомы коронавируса, свои ощущения и свои способы борьбы с инфекцией.

Приводим некоторые важные, на наш взгляд, детали.

"День 1 — понедельник, 25 ноября: У меня простуда. Я чихаю, перед глазами пелена. Но все не так плохо, чтобы не идти на работу. В новостях о вирусах ничего не говорят. Так что поводов для беспокойства нет. Думаю, это просто насморк.

День 2: У меня болит горло. Вспоминая, что моя мама делала в таких случаях, когда я был ребенком, наливаю себе чашку горячей воды с медом. Помогает.

День 3: Я не курю и почти никогда не пью. Но мне важно быстрее выздороветь, чтобы ходить на работу здоровым. В лечебных целях я добавил немного виски в медовый напиток. Получилось что-то вроде грога.

День 4: Прошлой ночью спал как ребенок. Китайский виски, по‑видимому, лечит все болезни. Выпью еще одну чашку грога вечером.

День 5: Простуда прошла. Ничего особенного не было.

День 7: Слишком рано радовался. Я чувствую себя ужасно. Это уже не простуда. У меня все болит, голова гудит, глаза горят, горло стянуло. Инфекция спустилась ниже, и появился частый сухой кашель.

День 8: Сегодня я не пошел на работу. Предупредил, что, возможно, останусь дома до конца недели. Даже кости болят. Сложно представить, что у меня получится выздороветь в ближайшее время. Больно даже с постели вставать. Я лежу на подушках, смотрю телевизор и стараюсь поменьше кашлять — это больно.

День 10: У меня все еще температура. Я выпил четверть бутылки виски, и все равно не чувствую себя достаточно здоровым, чтобы куда-то идти. Не думаю, что грог чем-то мне помогает.

День 11: Внезапно мне стало лучше, по крайней мере, физически. Грипп отступил.

День 12: У меня случился рецидив. Когда я уже подумал, что выздоравливаю, болезнь накрыла меня с новой силой. Мне тяжело дышать. Простой подъем с кровати и поход в туалет заканчиваются тем, что я задыхаюсь и падаю без сил. Я потею, у меня жар, головокружение и сильный озноб.

День 13: Вернулся домой поздно вечером. Доктор выписал антибиотики для лечения пневмонии, но я не хочу их принимать — боюсь, что тело выработает резистентность к лекарствам и в случае, если я действительно серьезно заболею, они не сработают. Предпочитаю бороться с болезнью народными методами. Благо теперь я знаю, что это пневмония.

Мне всего 25 лет, и у меня крепкое здоровье. Говорю себе, что поводов для беспокойства нет. У меня есть мазь для растирания. Кладу немного в кипяток и дышу паром, накрывшись полотенцем. Предпочитаю „старую школу". Но антибиотики я оставил — на тот случай, если они мне действительно понадобятся.

Читайте такжеГлава МОЗ: В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры"День 14: Кипячу воду. Добавляю мазь. Накрываюсь полотенцем. Дышу час. Повторяю снова.

День 18: Из легких больше не доносится звук ломающихся веток.

День 19: Я чувствую себя достаточно хорошо, что выйти на улицу и купить еще немного мази. Нос уже чувствует запах еды, которую готовят соседи. И у меня впервые за две недели появился аппетит.

День 22: Хотел сегодня выйти на работу, но не получилось. Пневмония прошла — но все болит так, будто бы меня переехал каток. В носу все горит, а барабанные перепонки вот-вот взорвутся. Знаю, что так нельзя, но я массажирую слуховой проход ватными палочками, чтобы как-то справиться с болью.

День 24: Аллилуйя! Думаю, мне лучше. Кто знал, что грипп может быть таким ужасным?

День 36: Пришло сообщение от друга, которое заставило меня поспешить в магазин. По всей видимости, китайские власти обеспокоены новым коронавирусом, быстро захватывающим город. Ходят слухи о введении комендантского часа и ограничения на передвижение. Я знаю, что это значит — все в панике кинутся в магазины. Нужно запастись самым необходимым до того, как все раскупят.

День 37: Слухи подтвердились. Всем велено оставаться дома. Из того, что я слышал: вирус похож на разновидность гриппа, который может вызвать пневмонию. Ну, это звучит знакомо.

День 52: Пришло уведомление из больницы. Мне сообщили, что я был заражён уханьским коронавирусом. Полагаю, мне должно быть приятно, что я не могу снова его „поймать" — теперь у меня иммунитет. Но я всё равно должен носить маску, как и все остальные, когда выхожу из дома, иначе меня могут арестовать. Китайские власти очень тщательно стараются сдержать распространение вируса.

День 72 — вторник, 4 февраля: Кажется, газеты считают ужасным то, что я пытался вылечить себя горячим грогом. Пытаюсь объяснить, что я понятия не имел о том, чем болен, но они не хотят этого слышать. Заголовок в New York Post гласит: „Учитель из Великобритании утверждает, что он победил коронавирус с помощью горячего виски и мёда". Хотел бы я, чтобы все было так просто", передает dailymail.

Что говорят медики

Даже у тех, кто полностью выздоровел от новой коронавирусной инфекции, может остаться существенно снижена функция легких. Это обнаружили медики из Управления больницы Гонконга после наблюдения за первой волной пациентов, выписанных после инфицирования COVID-19.

Врачи протестовали небольшую группу людей — 12 человек. В двух-трех из них были заметны изменения в жизненной емкости легких.

"Они задыхаются, если ускоряют ход", — сказал ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям Овен Цанг. Медик добавил, что после выздоровления может наблюдаться уменьшение функции легких на 20-30%.

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По информации, всего в мире подтверждено 132 758 случаев заражения, из них в Китае - 80 991, где умерли 3180 человек.

За пределами Китая подтверждены 51 767 случаев в 122 странах, скончались 1775 человек.

Всего коронавирус "убил" 5429 человек во всем мире.