Прожорливый китайский вирус "убил" 5429 человек: в Италии шокирующие цифры

Коронавирус "убил" 5429 человек / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала последнюю сводку о смертоносном коронавирусе по состоянию на 13 марта.

По информации, всего в мире подтверждено 132 758 случаев заражения, из них в Китае - 80 991, где умерли 3180 человек.

За пределами Китая подтверждены 51 767 случаев в 122 странах, скончались 1775 человек.

Всего коронавирус "убил" 5429 человек во всем мире.

Коронавирус в Италии

За сутки в Италии количество больных коронавирусом увеличилось на 5198. Умерли 439 человека, вылечились от нового заболевания 394. Всего в Италии китайский вирус "убил" 1016 человек, в то же время заражено 15113.

Коронавирус в Европе

В Европе наблюдается стремительное распространение вируса.

Так в Испании за сутки количество больных увеличилось на 2955 человек. Избавились вируса только 10 человек, умерли – 78.

В Германии за указанное время зарегистрировали 1597 инфицированных, 4 летальных случая и 21 человека, которые вылечились.

Число зараженных во Франции увеличилось на 1383. В то же время, никто не вылечился за это время.

Также от вируса страдает Швейцария. Там за сутки насчитали 487 новых больных и 7 смертей. Как и во Франции, из больниц никого не выписали.

Коронавирус в США и Канаде

Соединенные Штаты заявили о 516 зараженных и 7 смертях за сутки, Канада – о 76 больных.

Читайте такжеГлава МОЗ: В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры"Напомним, 13 марта глава Украины Владимир Зеленский обратился к народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Начал он свое обращение со сводки официальных данных: по состоянию на 13 марта в Украине 3 официально подтвержденных случая коронавируса – и первая смерть от вируса (умерла 71-летняя женщина в Житомирской области).

"Через трое суток мы закрываем авиасообщение – за это время украинцы обязаны вернуться. Кто не может – должен обратиться в диппредставительства, им будет организовано возвращение", – заявил Зеленский, призвав всех украинцев вернуться в срок.

Зеленский пообещал обеспечить все инфекционные отделения больниц экспресс-тестами на коронавирус "в ближайшее время", а также призвал не специализировать на ценах на продукты и не наживаться на людях.