УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Тут спасать некому": Комаровский призвал украинцев не возвращаться на родину

13 марта 2020, 23:44

Доктор Комаровский поделился своим мнением на счет возможности спастись от коронавируса в Украине – и за границей.

Коронавирус – рекомендации Комаровского – не возвращайтесь в Украину
Коронавирус – рекомендации Комаровского – не возвращайтесь в Украину / УНИАН

Украинцам, которые сейчас находятся за границей и из-за коронавируса хотят вернуться домой, в Украине будет только хуже, считает доктор Евгений Комаровский.

"Я бы искренне призвал всех наших, которые находятся за пределами Украины, там работают и сейчас думают бросить эту работу и вернуться: ребята, не надо бросать работу, не надо. Продержитесь там. Вот не надо сейчас бежать сюда из Италии, это неправильно. Здесь вам лучше не будет. Это я вам говорю честно", – поделился Комаровский своим мнением в программе Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина 13 марта.

Врач уверен, что "особо их спасать в стране некому" – так что лучше сидеть там, где они сейчас.

"Я сейчас получаю сотни писем от наших из Китая, которых я уговорил, что возвращаться не надо", – пояснил Комаровский.

Ранее Комаровский заявил, что украинцы не смогут уберечься от коронавируса. Врач указал на то, что иммуномодуляторы, индукторы интерферона, большинство противовирусных средств не имеют никакого отношения к профилактике коронавирусной инфекции. Это называется "надо что-то делать". Все это не работает. 

Напомним, президент Владимир Зеленский дал три дня всем украинцам, которые сейчас за границей, на то, чтобы вернуться домой. 

"Через трое суток мы закрываем авиасообщение – за это время украинцы обязаны вернуться. Кто не может – должен обратиться в диппредставительства, им будет организовано возвращение", – заявил Зеленский, призвав всех украинцев вернуться в срок.

Евгений Комаровский коронавирус коронавирус в Украине китайский коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «"Тут спасать некому": Комаровский призвал украинцев не возвращаться на родину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
14 марта – какой сегодня праздник: День Пи и День землеустроителя
00:01
Не забыть и не перепутать – когда переводят часы в Украине Видео
13 марта, пятница
23:44
"Тут спасать некому": Комаровский призвал украинцев не возвращаться на родину Видео
23:30
Самые модные мужские стрижки 2020 весна - месси кроп и отросший андеркат: фото Фото
23:28
Из-за коронавируса Польша пошла на жесткие меры: что известно Видео
23:08
Пенсии Донбассу: пенсионерам из-за коронавируса приготовили сюрпризы Видео
22:50
Как сделать антисептик в домашних условиях своими руками – рецепт ВОЗ Видео
22:35
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: обольщение и судьбоносное знакомство
22:22
КПП, цены и маски – главное из обращения Зеленского по коронавирусу Видео
21:50
Пандемия китайского коронавируса: в США ввели чрезвычайное положение
21:36
Глава МОЗ: В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры" Видео
21:25
В Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Видео
20:58
Не Китай: ВОЗ назвала новый центр эпидемии коронавируса
20:26
В Италии от коронавируса умерла пожилая украинка: что известно Видео
20:22
"Все намного хуже": в Украине прячут смертность от коронавируса – экс-министр Видео
20:18
Из-за коронавируса Apple представит новые модели iPhone исключительно онлайн
19:54
Украина полностью запретит все полеты из-за коронавируса: названа дата Видео
19:43
Украина решила купить у США газа больше, чем помещается в терминалы Видео
19:29
Бакс по 30 гривен: эксперты предупредили о риске обвала курса
19:00
В Минздраве закончили антикоронавирусный закон: детали документа
18:56
"Переговоры только с РФ": в Слуге народа взбунтовались из-за создания совета с ОРДЛО
18:55
Зеленский одобрил скандальный закон об образовании, устраняющий русские школы
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 13-03-2020 - первая вечеринка Видео
18:44
Экономист рассказал, будут ли перебои с продуктами во время карантина Видео
18:18
Драка на презентации платформы Сивохо: суд решил судьбу ветерана АТО
17:40
Свободное падение: курс гривны к доллару еще снизился
17:34
Алкоголь и секс: в Слуге народа дали рецепт борьбы с коронавирусом
17:33
Первая родительская суббота Великого поста – как все сделать правильно Видео
17:31
Директора ООО подозревают в хищении более 7 млн гривен - Фильчаков
17:22
Как пережить коронавирус: почему "битвы" в маркетах не нужны Видео
17:14
"Многие потеряют близких": Джонсон высказался по поводу пандемии коронавируса
17:11
Первая смерть от коронавируса: СМИ рассказали, что происходит в Радомышле Видео
17:10
Создатели Final Fantasy VII Remake представили три красочные темы для PS4
17:07
"Тезисы российской пропаганды": у Авакова распекли Сивохо из-за Донбасса
16:58
Starset презентуют в Киеве новый альбом новости компании
16:48
СБУ взялась за связанного с "Эпицентром" бизнесмена Бурму из-за коррупции на таможне - СМИ
16:31
"Петя не выдержал": как в Сети высказались о первой смерти от коронавируса в Украине Видео
16:30
У ручкавшегося с Трампом президента Бразилии подтвердили коронавирус
16:28
Рост цен от 30% до 100%: экономист рассказал о последствиях карантина
16:22
Саммит "нормандской четверки" под угрозой из-за коронавируса: что известно
16:13
Коронавирус в Украине: стало известно, кто в зоне наибольшего риска
16:12
"Капитуляция и госизмена": соцсети "взорвались" из-за новых договоренностей по Донбассу
16:01
У Зеленского рассказали, когда Украина вернет всех пленных из ОРДЛО
15:32
Чехия и Молдова приняли радикальное решение в борьбе с коронавирусом
15:31
В Украине первая смерть от коронавируса Видео
15:25
Еще не капитуляция, но уже угроза: чем опасны прямые консультации Украины с ОРДЛО мнение
15:20
Украина закрывает границу: что решили в СНБО из-за коронавируса
15:06
"Не только Цой и Высоцкий": Ницой рассказала, какие "щупальца русского мира" грозят украинцам
14:50
Слух: Death Stranding стала огромным провалом для Sony в плане продаж
14:37
Санкции за агрессию против Украины: в ЕС приняли важное решение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять