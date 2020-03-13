"Тут спасать некому": Комаровский призвал украинцев не возвращаться на родину

Коронавирус – рекомендации Комаровского – не возвращайтесь в Украину / УНИАН

Украинцам, которые сейчас находятся за границей и из-за коронавируса хотят вернуться домой, в Украине будет только хуже, считает доктор Евгений Комаровский.

"Я бы искренне призвал всех наших, которые находятся за пределами Украины, там работают и сейчас думают бросить эту работу и вернуться: ребята, не надо бросать работу, не надо. Продержитесь там. Вот не надо сейчас бежать сюда из Италии, это неправильно. Здесь вам лучше не будет. Это я вам говорю честно", – поделился Комаровский своим мнением в программе Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина 13 марта.

Врач уверен, что "особо их спасать в стране некому" – так что лучше сидеть там, где они сейчас.

"Я сейчас получаю сотни писем от наших из Китая, которых я уговорил, что возвращаться не надо", – пояснил Комаровский.

Ранее Комаровский заявил, что украинцы не смогут уберечься от коронавируса. Врач указал на то, что иммуномодуляторы, индукторы интерферона, большинство противовирусных средств не имеют никакого отношения к профилактике коронавирусной инфекции. Это называется "надо что-то делать". Все это не работает.

Напомним, президент Владимир Зеленский дал три дня всем украинцам, которые сейчас за границей, на то, чтобы вернуться домой.

"Через трое суток мы закрываем авиасообщение – за это время украинцы обязаны вернуться. Кто не может – должен обратиться в диппредставительства, им будет организовано возвращение", – заявил Зеленский, призвав всех украинцев вернуться в срок.