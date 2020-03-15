Граница на замке: Турция запретила въезд гражданам девяти стран

Отпуск в Турции лучше отменить/ Фото pixabay.com

С восьми утра субботы, 14 марта, Турция, которая ранее отложила старт туристического сезона, закрыла границы для граждан девяти европейский стран. Запрет на въезд на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах будет действовать до 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Турции. В частности, пересечь турецкую границу не смогут граждане Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов. Кроме того, запрет на въезд в страну будет распространяться и на иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали вышеназванные страны. Самим туркам также запретили выезжать в девять перечисленных стран.

Тем временем из-за пандемии коронавируса опустели улицы европейских городов, на которых еще недавно были толпы туристов.

Как сообщал Главред, в Египте оставили на карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Как сообщили в пресс-службе Министерства инфрастурктуры, под карантин попали украинские туристы, которые отдыхали в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*. В Мининфраструктры отметили, что по окончанию карантина в случае не выявления случаев заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов туристы смогут вернуться в Украину.

Сами украинцы в соцсетях жалуются, что у них нет достаточной информации о происходящем. Кроме того, туристические операторы отменили обратные билеты туристам в Египте и теперь граждане Украины не знают, как вернуться домой.

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Напомним, в МИД настойчиво рекомендовали украинцам отказаться от поездок за границу в связи с пандемией коронавируса. Прежде всего рекомендация относится к Китаю, Южной Корее, Японии, Италии, Испании, Франции, Греции, ФРГ, Египту, ОАЭ, Турции, Таиланду и Израилю. В МИД также просят учесть, что в ряде стран введены жесткие карантинные меры (в Италии, Франции, Германии, Израиле, США и других).