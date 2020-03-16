"Закрыть всегда проще": Лукашенко распек Кремль за закрытие границ

Президент Александр Лукашенко распек российские власти / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от закрытия границы с Российской Федераций в ответ на аналогичное решение Кремля.

С таким заявлением он выступил в понедельник, 16 марта, в рамках встречи с главой своей Администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Беларуси Андреем Равковым, сообщает портал БелТА.

"Хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. А я знаю, как это — открывать", — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси также раскритиковал инициативу Кремля о закрытии российских границ - особо отметив, что в таком случае следовало закрыть и границы между регионами самой России.

"Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее у президента Лукашенко уже второй раз кряду белорусские СМИ подозревали заболевание китайским коронавирусом. Якобы именно по этой причине были отменено мероприятия с участием главы страны.