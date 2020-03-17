Уханьская зараза передается через распространенное средство профилактики - ученые

Популярное средство профилактики не спасает от коронавируса / Reuters

Ужасная уханьская зараза настолько коварна, что защититься от нее становится все сложнее. Ученые призвали граждан не использовать иллюзорное средство профилактики, так как COVID-19 легко обходит этот барьер. Речь идет о резиновых перчатках, которые многие граждане стали носить в общественных местах.

По словам экспертов, мытье рук и обработка их антисептиком в общественных местах – это намного эффективнее, чем перчатки.

"Вы в большей степени защищены от COVID-19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем, когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения", - сказано в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

Также в ВОЗ объяснили, почему важно прикрывать рот при кашле и чихании.

"Как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для этого необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить. Зачем это нужно? Вирус передается через мелкие капли. Строго соблюдая правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих от таких вирусных заболеваний, как ОРВИ, грипп и COVID-19", - добавили в заявлении.

Читайте такжеКак не заразиться COVID-19: ученые выяснили новые важные фактыНапомним, ранее в Индии заявили, что нашли противоядие от прожорливой уханьской заразы. Местные жители города Хириюр похвастались, что нашли лучшее профилактическое средство от коронавируса, который теперь точно к ним не пристанет.

Местные жители во всеуслышание заявили, что достаточно всего лишь раз в месяц принимать ванну из коровьего навоза, и коронавирус вас обойдет стороной.