Путин "открестился" от титула царя

Владимир Путин сказал, что он не царь / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не является царем, поскольку не царствует.

Российский лидер в интервью ТАСС сказал, что каждый день работает.

У Путина спросили, как он относится к тому, что его называют царем. Глава РФ ответил: "Это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую".

Президент полагает, что царь сидит и сверху смотрит на происходящее, а потом дает приказы.

"…Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало", – рассказал Путин о функции царя.

По словам российского лидера, ему "даже в голову не приходило", что он может находиться при власти 20 лет. "Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак", – заявил он.

Ранее депутат от Единой России Валентина Терешкова предложила в конституцию РФ внести поправку, которая позволит Владимиру Путину снова избираться президентом.

Госдума страны поддержала законопроект, потом его одобрил Совет Федерации и подписал Путин. Документ должен рассмотреть Конституционный суд, а после этого может быть организовано общероссийское голосование.