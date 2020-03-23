В Доминикане украинцы в вышиванке потребовали от Зеленского эвакуации: видео

Украинцы, Доминикана / скриншот из видео

Украинские туристы, которые по причине карантина из-за китайского коронавируса застряли в Доминиканской Республике, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовали, чтобы тот предоставил для их эвакуации президенский авиалайнер.

Парень и девушка в вышиванках записали видеообращение к главе государства. "Обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому. Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за на нами президентский борт!" – заявил молодой человек.

По его словам, в Доминикане ждут эвакуации множество туристов из Украины – 129 человек ( в том числе - 20 несовершеннолетних). Люди постоянно консультируются с посольством и консулами, однако дипломаты не владеют достаточными сведениями по поводу эвакуации.

"У нас есть одна гениальная идея: если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, который сможет нас забрать, – отправите за нами свой президентский борт! В начале своей каденции вы обещали, что все госимущество, которое есть у Украины, станет доступным для общественности. Выполните это обещание! Дайте нам адекватную сумму для полета, и мы готовы лететь домой!", – подытожил парень.

Напомним, ранее глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что украинские авиакомпании организуют и осуществят 47 международных рейсов - для эвакуации украинцев на Родину (тех, кто не успел вернуться вплоть до закрытия летного сообщения из-за пандемии коронавируса).