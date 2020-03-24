"Охренели": пропагандист Путина разнес "сволочей"-крымчан в пух и прах

Владимир Соловьев / РБК

Российский пропагандист Владимир Соловьев разнес в пух и прах цены в аннексированном РФ Крыму. При этом он назвал местных жителей "сволочами"

По его словам, на полуострове слишком высокие цены, которые не соответствуют инфраструктуре и сервису.

"Смотришь цены в Крыму, Сочи — и возникает вопрос: вы вообще в своем уме?… В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счет чего такие цены просите, вы что, вдруг все резко готовить научились? Вы что, теперь понимаете, что такое сервис? Вы построили инфраструктуру замечательную? Вы навели чистоту? Перестали срать в море, канализацию туда перестали тянуть? С чего вы охренели? Ааа, спрос — предложение — рынок, ну понятно", — цитирует пропагандиста издание Примечания.

Кроме того, он высказал свое мнение о том, что надо сделать, чтобы в Крыму было хорошо. По его словам, нужно "все строить по разумным ценам", "бить по рукам" тех, кто ворует бюджетные деньги, а также ввести на полуостров дивизию имени Дзержинского и "проредить" вредителей.

"Аэропорт (новый терминал международного аэропорта "Симферополь". — Ред.) — красавец, мост построили. Пахать не пробовали еще и там?" — возмутился Соловьев.

Как ранее сообщал Главред, эксперт по временно оккупированным территориям Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский заявил, что Россия знает, что решить водную проблему аннексированного Крыма можно только за счет днепровской воды