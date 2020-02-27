"Отдайте на расстрел": Соловьев устроил скандал и выгнал экс-депутата Рады

На российском телевидении снова набросились на представителя Украины из-за "неправильного" мнения. Так, известный украинофоб Владимир Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной Рады Александра Ковтуненко.

Причиной скандала стали украинские националисты времен Второй мировой войны. Соловьев взбесился после того, как слова украинского экс-депутата о Степане Бандере и Романе Шухевиче не совпали с мнением российского телеведущего.

Сначала российский пропагандист стал кричать на Ковтуненко, а потом позвал охрану, которая вывела бывшего нардепа.

"Охрана, выведите эту нацистскую мразь и отдайте ее на расстрел. Вон отсюда! Уберите отсюда нацистскую мразь. Я не хочу марать свои руки об эту мразь. Пошел вон отсюда, мразь нацистская", - верещал путинский пропагандист.

Как ранее сообщал Главред, один из главных и предельно одиозных российских пропагандистов Владимир Соловьев в прямом телеэфире собственной передачи разразился оскорблениями в адрес львовского градоначальника Андрея Садового.