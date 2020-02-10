"Эта сволочь": Соловьев изошел желчью в адрес мэра Львова

Владимир Соловьев / КП

Один из главных и предельно одиозных российских пропагандистов Владимир Соловьев в прямом телеэфире собственной передачи разразился оскорблениями в адрес львовского градоначальника Андрея Садового, назвав его "сволочью".

"А эта сволочь считает себя христианином?" – заявил он.

При этом Соловьев откровенно высказался - дескать, позиция львовского градоначальника оскорбляет "память о победе в Великой Отечественной войне".

Напомним, ранее львовский градоначальник Андрей Садовый в категорической форме отказался отдать Москве останки советского шпиона и провокатора Николая Кузнецова, убитого в 1944-м, для перезахоронения на территории России. По мнению мэра, до тех пор, пока в российском плену находятся украинцы, рассматривать вопрос о возврате останков Кузнецова невозможно.

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