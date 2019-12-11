"На х*й иди, чепушилло дырявое": Соловьев ответил Зеленскому и нарвался на критику в Сети

владимир Соловьев / РБК

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после встречи "нормандской четверки" пригласил российских пропагандистов в Украину. Владимир Соловьев ответил украинскому президенту на приглашение.

Так, во время нового выпуска своей пропагандистской программы на российском телевидении Соловьев напомнил Зеленскому, что не может посетить Украину. При этом он указал, что ему запрещено пересекать границу украинского государства.

В то же время, российский пропагандист предложил другой вариант. Соловьев пригласил президента Украины приехать в Российскую Федерацию и дать интервью.

Соответствующее видео ведущий опубликовал в своем Ttwitter-аккаунте.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на новый выпуск пропагандистского телешоу: "Не-е-е, пасиб! У Вас там орут все, как в утренней маршрутке в 90-х.....", "Бросил пластиковый стакан, в тюрьму. Пластиковую бутылку, в тюрьму...... Украл из бюджета, ничего. На бюджетные деньги купил яхты, самолеты, дачи, ничего все хорошо. Бросил пластиковый стаканчик, в тюрьму. Вы все твари!", "Говнище", "Опять кукарекание твою слушать. Ты грустный клоун", "На х*й иди чепушилло дырявое со своим дерьмом", "Мерзкая рожа Мудозвона снова на тв" и другие.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Париже в крайне резкой форме высказался по поводу топового российского телепропагандиста Владимира Зеленского.