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В Польше из-за эпидемии ограничили передвижение по стране

24 марта 2020, 18:26

Правительство учредило жесткий карантин.

польша
Польша уходит на строгий карантин / Фото: flickr.com/wlodi

Правительство Польши ограничило свободное передвижение граждан с 24 марта по 11 апреля 2002 года из-за распространения коронавируса.

Как передает RMF24, официальное заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с главой Минздрава Лукашем Шумовским.

Власти ввели ограничение в общественном транспорте, чтобы обеспечить соблюдение дистанции между пассажирами. Также запрещены массовые собрания людей, не рекомендуется собираться более, чем по два человека. На похоронах и свадьбах разрешают стоять вместе пятерым.

"То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять. Необходимо ввести в Польшу дополнительные меры для ограничения распространения коронавирус. Эти ограничения коснутся каждого из нас…", – отметил Моравецкий.

Польские власти отмечают, что добиваются максимального ограничения распространения коронавируса среди поляков на счет уменьшения социальной активности граждан. Разрешается только посещение продуктового магазина, аптеки и прогулки с собаками.

"Также новая мера не касается людей, которые не могут позволить себе работать из дома и волонтеров, помогающих людям, не способных самостоятельно сходить в магазин или за лекарствами… Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы", – сказал премьер.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон 23 марта объявил в стране всеобщий карантин и призвал всех жителей страны с этого дня не выходить из дома.

Как ранее сообщалось, с 12.00 вторника, 24 марта, украинцам запрещено покидать территорию страны с целью туризма.

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