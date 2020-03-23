В Великобритании из-за эпидемии введен жесткий карантин

Великобритания уходит на строгий карантин / Фото: Reuters

Великобритания долго старалась бодриться, но все закончилось, как и в других странах - премьер Борис Джонсон 23 марта объявил в стране всеобщий карантин и призвал всех жителей страны с этого дня не выходить из дома.

В официальном обращении к нации он назвал коронавирус "самой большой угрозой, с которой эта страна сталкивалась десятилетиями".

Передвижения будут ограничены. Сообщается о закрытии всех второстепенных магазинов и запрете публичных мероприятий. Останутся только магазины, продающие товары первой необходимости.

Запрещены свадьбы, увеселительные мероприятия, исключение в стране сделают только для похорон.

Собирания с участием более двух человек запрещены. При этом полиция Великобритании получит право задерживать тех, кто нарушит правила самоизоляции, а также получит право разгона несанкционированных собраний.

В стране 6650 случаев болезни и 335 смертей. Карантин введен на три недели и будет упразднен только в случае улучшения ситуации с эпидемией.

Напомним, с 12.00 вторника, 24 марта, украинцам запрещено покидать территорию страны с целью туризма.

Как ранее сообщалось, в связи с пандемией коронавируса, Евросоюз разрешил въезд на территорию государств-членов блока украинцам, которые являются членами семей граждан ЕС.