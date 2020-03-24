"Боялась возвращаться": пассажирка коронавирусного лайнера рассказала об угрозах

Diamond Princess коронавирус / GettyImages

Пассажирка судна Diamond Princess, который находился на карантине в порту Японии, рассказала, как смогла побороть болезнь. По ее словам, первые симптомы были достаточно мягкими - сухой кашель и небольшое повышение температуры в течение недели.

При этом она указала, что симптомы исчезли через три дня после поступления в больницу. В свою очередь, врачи и медсестры следили за ее жизненными показателями, но не проводили никакого лечения.

"Однако, я была заперта после того, как симптомы прошли. Потому что для подтверждения и выписки мне нужны были отрицательные результаты двух назофарингальных тестов на коронавирус, проведенных с перерывом в 24 часа. Врачи провели мне 14 тестов за 28 дней пребывания: некоторые только с помощью мазков из горла, некоторые из горла и носа, а в конце лишь из носа, согласно диагностическим инструкциям в Японии", – цитирует пассажирку Washington Pos.

Спустя три недели женщина получила частично отрицательный результат, после чего ее показатели то улучшались, то ухудшались. После 28 дней изоляции все тесты показали отрицательный результат, а ее выписали через пять дней.

На данный момент эпидемиологи не знают, есть ли иммунитет к коронавирусу у тех, кто переболел.

"Когда мы вернулись в Портленд, вирус уже был там. Я переживала из-за клейма, которое могут на меня поставить не только потому, что у меня был вирус, а потому что я была на круизном лайнере. Когда общество узнало, что мой тест на лайнере был положительным, я получала сообщения с угрозами и требованиями, чтобы я не возвращалась в США. Потому что люди думали, что я привезу его домой", – рассказала женщина.

Также она отметила, что хоть и прошел месяц, но она не обнимается с друзьями, работает на дому и не выходит на улицу без необходимости.

Как ране сообщал Главред, на круизном лайнере Diamond Princess китайский коронавирус обнаружили у четырех граждан Украины.