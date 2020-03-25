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Сдвиг референдума и условный карантин – что важного сказал нации Путин

25 марта 2020, 15:54

Главред публикует основные тезисы выступления Путина по поводу мер во время борьбы с коронавирусом.

Дата референдума 2020 и карантин – что важного сказал нации Путин
Дата референдума 2020 и карантин – что важного сказал нации Путин / Reuters

25 марта российский лидер Владимир Путин обратился к нации в связи с ситуацией вокруг эпидемии коронавируса COVID-19.

Путин озвучил ряд мер во время борьбы с коронавирусом. Они затронули как проведение Всероссийского референдума по поправкам в Конституцию, так и карантинные меры.

"Полностью защитить нашу страну объективно невозможно. Но давайте не будем полагаться на русский "авось", – призвал глава РФ.

По его словам, "самое безопасное сейчас – побыть дома".

Главред публикует основные тезисы выступления Путина.

Референдум по Конституции РФ 2020 – дата сдвинута

Путин перенес дату Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которые позволят ему баллотироваться на пост президента еще дважды, на более поздне число. Новую дату он при этом не уточнил.

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Нерабочая неделя – что с зарплатами

Путин объявил следующую неделю нерабочей в России – с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Это будут длинные выходные с сохранением заработной платы.

На "каникулы" не уходят аптеки, транспорт, органы власти, структуры жизнеобеспечения, магазины (видимо, продуктовые – ред.), учреждения медицины и те, что обеспечивают банковские и финансовые расчеты.

Сам Путин также будет работать, заверил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Материнский капитал и выплаты ветеранам

Все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически.

Выплаты ветеранам и труженикам тыла проведут до майских праздников.

В ближайшие три месяца всем семьям, имеющим право на материнский капитал, пообещали выплачивать по 5 тыс. рублей (около 1,8 тыс. грн по нынешнему курсу) на каждого ребенка ежемесячно.

Каникулы для бизнеса

Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Он предлагает ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса.

А вот все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, которые уходят на счета в оффшоры, будут облагать налогом не в 2%, а в 15%.

Ранее стало известно, что коронавирус передается неожиданным путем. Как выяснилось, мало находиться в карантине, но это еще и должен быть абсолютно автономный карантин.

Владимир Путин референдум новости России коронавирус в России
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