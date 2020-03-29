От ненасытного вируса скончалась испанская принцесса

В Париже от коронавируса умерла испанская принцесса Мария Тереза.
Жуткий коронавирус продолжает прогрессировать и уносить человеческие жизни. В Париже от жуткой хвори в возрасте 86 лет скончалась испанская принцесса из династии Пармских Бурбонов Мария Тереза.
Как пишет в воскресенье, 29 марта, EHA News, представительница королевской семьи из династии Пармских Бурбонов скончалась 26 марта. О смерти 86-летней принцессы сообщил ее младший брат, испанский политик, лидер карлистского движения 79-летний принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский.
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Отметим, Мария Тереза была была двоюродной сестрой правящего короля Испании Филиппа VI. В Испании из-за ее политических взглядов за Марией Терезой закрепилось прозвище "красная принцесса".
Принц рассказал, что его сестра стала жертвой пандемии Covid-19 и попросил помолиться за вечный покой сестры.
Напомним, принцесса Мария Тереза родилась в Париже 28 июля 1933 года в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Всего в их семье родилось шестеро детей. У принцессы Марии Терезы своих детей не было.
Коронавирус в мире
Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 29 марта, во всем мире зарегистрировали 663 800 случаев заражения коронавирусом. Количество жертв смертоносного китайского вируса – 30 822.
Также напомним, CoViD-19 остаётся высокостабильным долгое время при температуре около четырёх градусов, сказано в исследовании, опубликованном на портале MedRxiv. Ученые подчеркнули: если не проводить дезинфекцию, активность начнёт спадать через две недели. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что новый вирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут.