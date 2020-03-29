От ненасытного вируса скончалась испанская принцесса

Во Франции от коронавиурса умерла принцесса Мария Тереза / Фото pixabay.com

Жуткий коронавирус продолжает прогрессировать и уносить человеческие жизни. В Париже от жуткой хвори в возрасте 86 лет скончалась испанская принцесса из династии Пармских Бурбонов Мария Тереза.

Как пишет в воскресенье, 29 марта, EHA News, представительница королевской семьи из династии Пармских Бурбонов скончалась 26 марта. О смерти 86-летней принцессы сообщил ее младший брат, испанский политик, лидер карлистского движения 79-летний принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский.

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Отметим, Мария Тереза была была двоюродной сестрой правящего короля Испании Филиппа VI. В Испании из-за ее политических взглядов за Марией Терезой закрепилось прозвище "красная принцесса".

Принц рассказал, что его сестра стала жертвой пандемии Covid-19 и попросил помолиться за вечный покой сестры.

Напомним, принцесса Мария Тереза родилась в Париже 28 июля 1933 года в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Всего в их семье родилось шестеро детей. У принцессы Марии Терезы своих детей не было.

Коронавирус в мире

Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 29 марта, во всем мире зарегистрировали 663 800 случаев заражения коронавирусом. Количество жертв смертоносного китайского вируса – 30 822.

Также напомним, CoViD-19 остаётся высокостабильным долгое время при температуре около четырёх градусов, сказано в исследовании, опубликованном на портале MedRxiv. Ученые подчеркнули: если не проводить дезинфекцию, активность начнёт спадать через две недели. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что новый вирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут.