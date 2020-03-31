Брак дал трещину: муж убил жену через пять дней карантина

В Англии муж убил жену на пятый день китайского карантина / Reuters

В английском городе Кумбран (графство Гвент) мужчину обвиняют в убийстве жены во время карантина, введенного по причине китайского коронавируса Covid-19.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. По их данным, в субботу, 27 марта, в полицию поступила информация о преступлении в городе Кумбран. 67-летнюю бывшую работницу школьной столовой Рут Уилльямс (Ruth Williams) была найдена в бессознательном состоянии у себя в доме. Позже она умерла в больнице от полученной травмы головы.

По подозрению в убийстве полиция задержала ее муж — 69-летнего Энтони Уилльямса (Anthony Williams). Всего в браке они прожили 45 лет и воспитали дочь Эмму.

Убийство было зафиксировано на пятый день после того, как власти Кумбрана объявили о введении карантина из-за вспышки китайского коронавируса.

Напомним, ранее в Англии юная студентка покончила с собой из-за пандемии китайского коронавируса Covid-16/