Сколько жизней поможет спасти карантин - ответ ученых

Во время жуткого коронавируса, жесткие меры карантина могут спасти 38,7 миллионов человеческих жизней.
Ученые подсчитали, что если во время пандемии коронавируса вовремя объявить и соблюдать карантин, а также сократить социальные контакты на 75%, то можно спасти от смерти 38,7 миллионов людей.
К такому выводу пришли ученые из Императорского колледжа Лондона, которые построили математическую модель сценариев эпидемии, передает South China Morning Post.
По информации исследователей, если вовремя не ввести социальное десантирование, то уже в 2020 году это приведет к смерти 40 миллионов человек.
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Также ученые построили математическую модель с учетом возраста людей, социальных контактов и степени тяжести коронавируса.
Удалось построить три сценария развития событий.
- Если никакие меры социального дистанцирования не будут приняты вообще, то болезнь может убить до 40 миллионов человек во всем мире;
- Если люди сократят социальные контакты на 40%, а пожилые люди уменьшат свое взаимодействие на 60%, то количество жертв уменьшится вдвое – до 20 миллионов;
- Если социальное дистанцирование будет осуществляться на ранней стадии и будет включать в себя сокращение 75% социальных контактов, то это может спасти 38,7 миллионов жизней.
Как писал Главред, украинский Кабмин опубликовал перечень условий, при которых людей начнут отправлять на принудительное обследование на коронавирус (и, в случае подтверждения диагноза - лечение).
Также напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве за сутки возросло на 25 человек, 15 из них были госпитализированы, остальные 10 - лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей. Об этом сообщил на брифинге 1 апреля мэр Киева Виталий Кличко.