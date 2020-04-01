Сколько жизней поможет спасти карантин - ответ ученых

Ученые сообщили, сколько жизней может спасти карантин / УНИАН

Ученые подсчитали, что если во время пандемии коронавируса вовремя объявить и соблюдать карантин, а также сократить социальные контакты на 75%, то можно спасти от смерти 38,7 миллионов людей.

К такому выводу пришли ученые из Императорского колледжа Лондона, которые построили математическую модель сценариев эпидемии, передает South China Morning Post.

По информации исследователей, если вовремя не ввести социальное десантирование, то уже в 2020 году это приведет к смерти 40 миллионов человек.

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Также ученые построили математическую модель с учетом возраста людей, социальных контактов и степени тяжести коронавируса.

Удалось построить три сценария развития событий.

Если никакие меры социального дистанцирования не будут приняты вообще, то болезнь может убить до 40 миллионов человек во всем мире; Если люди сократят социальные контакты на 40%, а пожилые люди уменьшат свое взаимодействие на 60%, то количество жертв уменьшится вдвое – до 20 миллионов; Если социальное дистанцирование будет осуществляться на ранней стадии и будет включать в себя сокращение 75% социальных контактов, то это может спасти 38,7 миллионов жизней.

Как писал Главред, украинский Кабмин опубликовал перечень условий, при которых людей начнут отправлять на принудительное обследование на коронавирус (и, в случае подтверждения диагноза - лечение).

Также напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве за сутки возросло на 25 человек, 15 из них были госпитализированы, остальные 10 - лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей. Об этом сообщил на брифинге 1 апреля мэр Киева Виталий Кличко.