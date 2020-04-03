В ВОЗ рассказали, от каких привычек нужно отказаться на карантине

В ВОЗ рассказали, от каких поивычек нужно отказаться на карантине / Pixabay

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения рассказали, от каких привычек необходимо отказаться на время коронавирусного карантина - для того, чтобы сохранить свое здоровье.

С таким заявлением выступил на брифинге выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге. Он призвал людей, которые ушли на карантин, соблюдать здоровый образ жизни и заниматься дома физкультурой.

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", - заявил Клюге.

Он также призвал не забывать, что в группу риска входят не только пожилые люди и люди, страдающие от хронических заболеваний, но и молодым тоже грозит серьезная опасность.

"Более 95% умерших вследствие эпидемии коронавируса в Европе – люди в возрасте старше 60, но молодые люди не должны пренебрегать угрозой. Представление о том, что болезнь COVID-19 влияет только на пожилых людей, неправильное. Молодые люди не непобедимы", - подытожил он.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко озвучил новые важные уточнения Всемирной организации здравоохранения по поводу того, как передается коронавирус SARS-CoV-2. В частности, там опровергли вариант передачи китайского коронавируса фекально-оральным путем.

До этого представители ВОЗ поставили окончательную точку в вопросе ношения масок. Дескать, их носить должны исключительно те люди, которые не больны коронавирусом.