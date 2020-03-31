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Носить или не носить – в ВОЗ поставили жирную точку в вопросе ношения масок

31 марта 2020, 14:24

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что по-прежнему рекомендуют людям не носить маски, если они не болеют коронавирусом.

коронавирус,Украина
В ВОЗ рассказали, кто должен носить маски для лица / УНИАН

Маска для лица стала элементом гардероба для многих граждан в эти смутные дни, когда коронавирус собирает кровавую дань по всей планете. Пока одни безрезультатно оббивают пороги аптек в поисках медицинских масок, другие их шьют самостоятельно. Все для того, чтобы иметь возможность выйти в магазин – в Киеве, к примеру, не во все супермаркеты можно зайти без маски.

Но в ВОЗ считают, что маски должны носить только те люди, которые не больны коронавирусом.

В частности, представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что по-прежнему рекомендуют людям не носить маски, если они не болеют Ковид-19 или не ухаживают за больными уханьской заразой.

"Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением несет какую-то пользу", - сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Майк Райан на брифинге для СМИ в Женеве, Швейцария в понедельник, 30 марта.

По словам представителя ВОЗ, существует также проблема в нехватке масок.

"В настоящее время люди, которые наиболее подверженные риску заражения этим вирусом, это врачи, которые подвергаются воздействию вируса каждую секунду ежедневно. Мысль о том, что у них нет масок, ужасна", - отметил Майк Райан.

Доктор Мария Ван Керхове, эпидемиолог по инфекционным заболеваниям в ВОЗ, также сказала на брифинге, что здоровые люди маски не должны носить.

"В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны. Но мы советуем носить маски людям, которые находятся дома и больны, а также тем, кто ухаживает за больными людьми", - сказала эпидемиолог, передает CNN.

Читайте такжеКак пошить модную маску для лица своими руками - выкройка и фотоНапомним, ранее в ВОЗ решили немного опустить граждан на землю и рассказали, что не убивает коронавирус Ковид-19. В частности, в ВОЗ напомнили, что инфекция является крайне заразной, а эффективная защита от нее - это отказ от социальных контактов и регулярное мытье рук или обработка антисептическими средствами.

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