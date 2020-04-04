Нью-Йорк стал вторым Уханем, за сутки в США Ковид-19 убил рекордное число людей

В США за сутки умерло столько людей от коронавируса, сколько с начала эпидемии еще не умирало ни в одной стране.
Смертоносный китайский вирус немного потерял интерес к Испании и перебросил все свои силы на страну безграничных возможностей и процветания. Соединенные Штаты за минувшие сутки потеряли 1480 граждан – столько людей погибли из-за осложнений, вызванных уханьской заразой Ковид-19.
Отметим, это самое большое количество умерших в течение суток, чем было до сих пор зафиксировано в какой-либо стране мира.
Добавим, что в США за последние сутки также было зарегистрировано более 35 000 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 278 458.
Своего рода американской версией Ухани стал Нью-Йорк - в городе от Ковид-19 умели 1867 человек. Всего в США умерли 7159 человек.
С начала эпидемии вылечились 9897 пациентов.
Коронавирус в Испании
Число погибших в результате заражения коронавирусом в Испании падает второй день подряд.
За последние 24 часа от этой болезни умерло 809 человек по сравнению с 932 в предыдущий период.
Общее количество зарегистрированных больных COVID-19 в Испании выросло до 124 736 в субботу с 117 710 в пятницу. Всего в стране умерли от болезни 11744 человек.
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