Нью-Йорк стал вторым Уханем, за сутки в США Ковид-19 убил рекордное число людей

В США за сутки Ковид-19 убил около 1500 человек / Reuters

Смертоносный китайский вирус немного потерял интерес к Испании и перебросил все свои силы на страну безграничных возможностей и процветания. Соединенные Штаты за минувшие сутки потеряли 1480 граждан – столько людей погибли из-за осложнений, вызванных уханьской заразой Ковид-19.

Отметим, это самое большое количество умерших в течение суток, чем было до сих пор зафиксировано в какой-либо стране мира.

Добавим, что в США за последние сутки также было зарегистрировано более 35 000 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 278 458.

Своего рода американской версией Ухани стал Нью-Йорк - в городе от Ковид-19 умели 1867 человек. Всего в США умерли 7159 человек.

С начала эпидемии вылечились 9897 пациентов.

Коронавирус в Испании

Число погибших в результате заражения коронавирусом в Испании падает второй день подряд.

За последние 24 часа от этой болезни умерло 809 человек по сравнению с 932 в предыдущий период.

Общее количество зарегистрированных больных COVID-19 в Испании выросло до 124 736 в субботу с 117 710 в пятницу. Всего в стране умерли от болезни 11744 человек.

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