В России взорвался газ в многоэтажке: количество жертв растет

Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего.
В России в подмосковном поселке Орехово-Зуево 4 апреля прогремел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме, результате разрушился один из подъездов.
Как сообщает ТАСС, по предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки.
В результате происшествия пострадали шесть человек, из них четверо были госпитализированы. Три человека находятся в реанимации, один в состоянии средней тяжести. Уже сообщается об извлечении тел трех погибших, но точное количество жертв пока неизвестно.
Российская власть разместила всех пострадавших в местах временного пребывания.
"Сейчас должно быть обследование дома. Всех, кого надо, мы разместим. Понятно, что лекарства, вещи — все это максимально организуем. Самое главное, чтобы люди были живы. В 17 часов предлагаю встретиться и ответить на все вопросы. За это время вам привезут горячее питание", —отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Telegram-каналу Mash стали известны имена пострадавших. Отмечается, что в реанимации оказались Михаил Вазягин, Григорий Карпов, а также 62-летняя Марина Юрьевна, которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Как ранее сообщалось, неподалеку от Мурманска в России произошел жуткий взрыв боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода.
Напомним, в России произошло очередное ЧП. В Мурманской области прогремел взрыв в воинской части. В результате инцидента пострадали как минимум шестеро морских пехотинцев.