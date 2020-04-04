В России взорвался газ в многоэтажке: количество жертв растет

В результате взрыва рухнул целый подъезд / Фото: Telegram-канал Mash

В России в подмосковном поселке Орехово-Зуево 4 апреля прогремел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме, результате разрушился один из подъездов.

Как сообщает ТАСС, по предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки.

В результате происшествия пострадали шесть человек, из них четверо были госпитализированы. Три человека находятся в реанимации, один в состоянии средней тяжести. Уже сообщается об извлечении тел трех погибших, но точное количество жертв пока неизвестно.

Российская власть разместила всех пострадавших в местах временного пребывания.

"Сейчас должно быть обследование дома. Всех, кого надо, мы разместим. Понятно, что лекарства, вещи — все это максимально организуем. Самое главное, чтобы люди были живы. В 17 часов предлагаю встретиться и ответить на все вопросы. За это время вам привезут горячее питание", —отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Telegram-каналу Mash стали известны имена пострадавших. Отмечается, что в реанимации оказались Михаил Вазягин, Григорий Карпов, а также 62-летняя Марина Юрьевна, которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Как ранее сообщалось, неподалеку от Мурманска в России произошел жуткий взрыв боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода.

Напомним, в России произошло очередное ЧП. В Мурманской области прогремел взрыв в воинской части. В результате инцидента пострадали как минимум шестеро морских пехотинцев.