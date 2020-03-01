В Днепре расстреляли из гранатомета жилой дом

В стене нашли снаряд он гранатомета / Фото: Информатор

В Днепре 29 февраля житель Окопного переулка услышал напоминающий взрыв звук, однако сразу не понял, что произошло.

Как сообщает Информатор, мужчина не начал разбираться в причинах произошедшего, поскольку выстрелы в данном районе города он слышит не впервые и на улице уже начало темнеть.

Утром днепрянин увидел дыру в заборе, а затем увидел торчащий в стене снаряд.

Мужчина вызвал полицию, на место инцидента прибыли взрывотехники и спасатели. Был обнаружен алюминиевый ствол снаряда, который застрял в стене наконечником внутрь. Предварительно сделали вывод, что стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Полиция выясняет детали происшествия. Взрывотехники достают из стены дома снаряд.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Следователи выясняют причины обстрела и виновников произошедшего.

Как ранее сообщал Главред, в Днепре произошла длительная стрельба напротив школы №89 на улице Титова, в результате которой получили ранение три человека.

Напомним, история с перестрелкой в Днепре 24 февраля получила продолжение. Правоохранители задержали пятерых участников разборок.