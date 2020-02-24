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Полный беспредел: в Днепре открыли стрельбу, серьезно ранены три человека

24 февраля 2020, 20:58

В Днепре на улице Титова неизвестные открыли огонь и скрылись с места происшествия. Объявлен план Перехват.

В Днепре произошла стрельба / dp.informator.ua

В Днепре произошла длительная стрельба напротив школы №89 на улице Титова, в результате которой получили ранение три человека. Выстрелы очень напугали жителей района.

Как пишут местные СМИ в понедельник, 24 февраля, двое пострадавших получили ранения ног, а третий был ранен в шею. Причина конфликта в данный момент не известна.

В полиции рассказали, что автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план "Сирена". В данный момент на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют подробности стрельбы. 

Со слов очевидцев, у обочины остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом - патрульный экипаж.Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предварительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу.

Ранее Главред писал. что в городе Кременчуг Полтавской области посреди бела дня на остановке общественного транспорта неизвестный расстрелял мужчину. Пострадавший умер в больнице от полученных ранений. По информации местной полиции, преступника удалось задержать. Инцидент произошел во вторник, 18 февраля около 15.00.

Также напомним, столичные правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который внезапно устроил хаотичную стрельбу прямо посреди улицы. В результате обошлось без жертв и пострадавших. Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, на Голосеевском проспекте. По данным пресс-службы полиции Киева, у киевлянина изъяли пневматический пистолет, а самого стрелка пригласили в районное управление полиции для дачи объяснений.

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