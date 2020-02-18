Зверская расправа: в Кременчуге на остановке застрелили мужчину

В кременчуге произошло жуткое убийство на остановке транспорта / фото Нацполции

В городе Кременчуг Полтавской области посреди бела дня на остановке общественного транспорта неизвестный расстрелял мужчину. Пострадавший умер в больнице от полученных ранений.

По информации местной полиции, преступника удалось задержать. Инцидент произошел во вторник, 18 февраля около 15.00.

Правоохранители выяснили, что между несколькими мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Потерпевшего 1986 года рождения доставили в больницу, однако спасти его, к сожалению, не удалось.

Преступник 1988 года рождения был задержан через несколько часов после убийства. Открыто уголовное дело по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Также Главред писал, что правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который внезапно устроил хаотичную стрельбу прямо посреди улицы. В результате обошлось без жертв и пострадавших. Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, на Голосеевском проспекте. У киевлянина изъяли пневматический пистолет, а самого стрелка пригласили в районное управление полиции для дачи объяснений.