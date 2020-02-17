Киевлянин посреди улицы устроил хаотичную стрельбу

Стрелка задержали копы / Фото pixabay.com

Столичные правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который внезапно устроил хаотичную стрельбу прямо посреди улицы. В результате обошлось без жертв и пострадавших.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, на Голосеевском проспекте. По данным пресс-службы полиции Киева, у киевлянина изъяли пневматический пистолет, а самого стрелка пригласили в районное управление полиции для дачи объяснений.

Будет решаться вопрос о предоставлении правовой квалификации действий мужчины.

Напомним, в киевском спортзале тренировка закончилась стрельбой. Пара мужчин пришла позаниматься в спортзал на улице Металлистов в Соломенском районе – но тренировка не задалась у обоих. Один якобы помешал заниматься другому. И вместо физических упражнений пара переключилась на спор. Впоследствии один из мужчин выстрелил в своего оппонента из травматического оружия. Необходимую медпомощь пострадавшему оказали прямо на месте.