В Киеве полиция со стрельбой остановила вооруженного иностранца

В Киеве 12 февраля спецназ в результате спецоперации с погоней и стрельбой по колесам задержал нарушителя.

Как сообщает пресс-служба полиции, данный автомобиль уже ранее фигурировал в деле об ограблении в Броварах Киевской области, поэтому его остановили для проверки документов.

Пистолет на сиденье автомобиля обнаружил сотрудник полиции, он же заметил, что водитель нервничает и игнорирует вопросы патрульных. Затем мужчина внезапно нажал на газ и решил сбежать от полиции.

Правоохранители пустились в погоню за нарушителем. Во время вынужденных гонок они стреляли по колесам, поскольку злоумышленник не реагировал на требования представителей закона.

Остановили беглеца на мосту Метро. За рулем находился иностранный гражданин 1981 года рождения. Пистолет правоохранители отправили на экспертизу, на месте происшествия оперативно-следственная группа выясняет обстоятельства инцидента.

Как ранее сообщалось, на Закарпатье в пгт Нижние Ворота Воловецкого района силовики схватили нескольких человек, которые, вероятно, связаны со стрельбой в Мукачево.

Отметим, утром 7 февраля в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили.