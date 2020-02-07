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Стрельба в Мукачево: Аваков пошел на крайние меры и отдал важный приказ

7 февраля 2020, 21:24

В Министерстве внутренних дел приказали усилить меры безопасности в городе Мукачево.

Арсен Аваков
Арсен Аваков отдал важный приказ после разборок в Мукачево / УНИАН

Утром 7 февраля в Херсоне было неспокойно - неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили. По информации полицейских, в результате стрельбы были ранены двое мужчин 24 и 40 лет, местные жители Мукачево. Один из пострадавших госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, он получил ранение в область таза. 

В связи с этим событием, министр внутренних дел Арсен Аваков отдал важный приказ об усилении мер безопасности из-за перестрелки в городе, в результате которой были ранены двое человек.

По информации пресс-службы ведомства, сейчас продолжаются специальная полицейская операция, а также идут поиски участков перестрелки.

"Сегодня, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка. В результате с огнестрельными ранениями в больничные заведения госпитализировали двух человек. Поиски участников перестрелки продолжаются, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.

Также Аваков заявил, что на все сто процентов разделяет обеспокоенность местной власти криминогенной ситуацией в регионе, и отдал приказ усилить меры безопасности. В городе к оперативно-профилактической отработки привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины.

Ранее Главред писал о том, что Мукачевский горсовет из-за стрельбы собрался на экстренное заседание. Депутаты были обеспокоены криминогенной ситуацией в городе и просят помощи у президента. Об этом заявил мэр Мукачево Андрей Балога.

"Те лица, которые сегодня возглавляют местные правоохранительные органы не только не справляются с возложенными на них обязанностями, но и очень часто является частью системы организованной преступности на Закарпатье. Постоянное выяснение отношений между представителями криминалитета становится нормой и ставит под угрозу жизнь и здоровье невинных людей", - заявил в Facebook нардеп Виктор Балога и написал депутатское обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову.

По факту перестрелки открыто уголовное производство, следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

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