В Мукачево произошла перестрелка: горсовет просит помощи у президента

В Мукачево стреляют прямо на улице / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Мукачево Закарпатской области 7 февраля произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения.

"В Мукачево перестрелка. Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили. Через свои каналы удалось оперативно достать видео перестрелки, которую очевидец снимал из окна дома", - сообщил в Facebook местный журналист Виталий Глагола.

Пресс-служба полиции сообщила, что в результате произошедшего были ранены двое мужчин 24 и 40 лет, местные жители Мукачево. Один из пострадавших госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, он получил ранение в область таза. По словам очевидца, водители двух внедорожников стреляли в сторону друг друга, после чего оба уехали в неизвестном направлении.

Мукачевский горсовет в результате инцидента собрался на экстренное заседание. Депутаты обеспокоены криминогенной ситуацией в городе и просят помощи у президента. Об этом заявил мэр Мукачево Андрей Балога.

"Те лица, которые сегодня возглавляют местные правоохранительные органы не только не справляются с возложенными на них обязанностями, но и очень часто является частью системы организованной преступности на Закарпатье. Постоянное выяснение отношений между представителями криминалитета становится нормой и ставит под угрозу жизнь и здоровье невинных людей", - заявил в Facebook нардеп Виктор Балога и написал депутатское обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову.

По факту перестрелки открыто уголовное производство, следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в столице двое мужчин – водитель и пассажир автомобиля Subaru Forester – устроили погоню и перестрелку с полицией. По предварительным данным, водитель кроссовера был пьян.

Как ранее сообщалось, в Голосеевском районе Киева была масштабная погоня - несколько патрульных автомобилей пытались остановить BMW X5, который мчался по городу. В результате авто перевернулось на бок и влетело в отбойник крышей.