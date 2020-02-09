"Ковдуші, се лим начало": на Закарпатье схватили причастных к стрельбе в Мукачево

Вечером в субботу, 8 февраля, на Закарпатье в пгт Нижние Ворота Воловецкого района силовики схватили нескольких человек, которые, вероятно, связаны со стрельбой в Мукачево.

Отметим, утром 7 февраля в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили.

Так вот, задержание произошло около 22:00 на посту полиции в Нижних Воротах.

Два автомобиля на львовской регистрации Геленгваген Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 направлялись в Закарпатскую область.

По информации местного издания Мукачево.нет, задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево.

Отметим, в комментариях под сообщением о задержании местных СМИ появилась масса весьма любопытных комментариев, которые оставили жители Закарпатья (орфография сохранена).

"Нет чтобы того же пошкуляка и джаныя ловить которые у нас городом управляют норкоту тут толкают оптом дитвакам (детям – ред.) и насилуют кого попало и убивают безнаказано только левых могут ловить", - пишет некий пользователь Сети.

"Се Мукачівських бородатих кромсати їхали. Так шо брийте бороди і валіть на зароботки у Чехи", - пишет другой пользователь Сети.

"Ну і показуха. Хрумаю поп-корн і регочу. А бандюгани жруть (пьют – ред.) віскарь з погранцями і копами", - пишет еще один пользователь Сети под ником Ласло.

"Яка , тут "Спец" Операція??? На Посту Остоновили , Случайно!!! З Криками , Шумом І Двері Не Змогли Відкрити Ковдуші (калеки – ред.)!!! Машинка Серйозна і Арсенал-(Якого ми так і не Бачили)Тоже . А Шо Хочуть ці Львіські циганоБендери на Закарпаттьі?????", - пишет некто под ником G-class.

"Смішні ви!!! Ви ще з Пашкуляка жертву зробіть...", - пишет некто под ником Мукачивец.

"Но се лим начало...." (это только начало – ред.), - добавил еще один пользователь Сети.

Читайте такжеВ Мукачево с погоней и стрельбой задержали крупную банду наркоторговцев: видеоНапомним, ранее сообщалось, Мукачевский горсовет из-за стрельбы собрался на экстренное заседание. Депутаты обеспокоены криминогенной ситуацией в городе и попросили помощи у президента.

"Те лица, которые сегодня возглавляют местные правоохранительные органы не только не справляются с возложенными на них обязанностями, но и очень часто является частью системы организованной преступности на Закарпатье. Постоянное выяснение отношений между представителями криминалитета становится нормой и ставит под угрозу жизнь и здоровье невинных людей", - заявил в Facebook нардеп Виктор Балога и написал депутатское обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову.