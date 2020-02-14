Борьба с килограммами – и с пистолетом: в киевском спортзале устроили стрельбу

Стрельба в спортзале – есть пострадавшие – Новости Киева / Скриншот видео с youtube.com

В киевском спортзале тренировка закончилась стрельбой.

Пара мужчин пришла позаниматься в спортзал на улице Металлистов в Соломенском районе – но тренировка не задалась у обоих. Один якобы помешал заниматься другому. И место физических упражнений пара переключилась на спор, а тот в свою очередь закончился стрельбой.

В своего оппонента мужчина выстрелил из травматического оружия. Необходимую медпомощь пострадавшему оказали прямо на месте.

Стрелка уже ищет полиция – ему вменяют хулиганство.

Ранее в Киеве полиция со стрельбой остановила вооруженного иностранца. В автомобиле нарушителя был обнаружен пистолет.

Также 7 февраля в Мукачево Закарпатской области произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения. Депутаты обеспокоены критической криминогенной ситуацией.