До семи лет: в полиции рассказали подробности наглой стрельбы в Днепре

Стрельба в Днепре / Информатор

История с перестрелкой в Днепре 24 февраля получила продолжение. Правоохранители задержали пятерых участников разборок.

По данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепроперовской области, в ходе спецоперации провели более 20 обысков. Полицейские изъяли шесть автомобилей, на которых передвигались подозреваемые.

При этом начальник управления стратегических расследований Виктор Диденко рассказал, что конфликт носил бытовой характер и не был связан с бизнесом. Следователи на данный момент изучают сферы деятельности групп.

Стоит отметить, что всем участникам инцидента грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Как ранее сообщал Главред, в Днепре произошла длительная стрельба напротив школы №89 на улице Титова, в результате которой получили ранение три человека.