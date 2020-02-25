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До семи лет: в полиции рассказали подробности наглой стрельбы в Днепре

25 февраля 2020, 18:25

Правоохранители провели более 20 обысков.

Стрельба в Днепре
Стрельба в Днепре / Информатор

История с перестрелкой в Днепре 24 февраля получила продолжение. Правоохранители задержали пятерых участников разборок.

По данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепроперовской области, в ходе спецоперации провели более 20 обысков. Полицейские изъяли шесть автомобилей, на которых передвигались подозреваемые.

При этом начальник управления стратегических расследований Виктор Диденко рассказал, что конфликт носил бытовой характер и не был связан с бизнесом. Следователи на данный момент изучают сферы деятельности групп.

Стоит отметить, что всем участникам инцидента грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Как ранее сообщал Главред, в Днепре произошла длительная стрельба напротив школы №89 на улице Титова, в результате которой получили ранение три человека. 

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