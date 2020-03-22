В России прогремел жуткий взрыв на военном заводе, есть раненые

В России прогремел мощный взрыв / ТАСС

Неподалеку от Мурманска в России произошел жуткий взрыв боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода.

Как пишет ТАСС, в результате происшествия, ранения получили пять человек. На самом складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало.

"По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести", - сообщили в экстренных службах.

По информации спасателей, одной из причин взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом.

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А в Минобороны РФ уточнили, что пострадавших военных доставили в госпиталь. Угрозы их жизни нет. Комиссия Северного флота проводит проверку после ЧП.

"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих", - уточнили в пресс-службе флота.

Ранее Галвред писал, что российские военные снова хозяйничают в аннексированном Крыму. Так, оккупанты несмотря на распространение китайского коронавируса провели масштабные военные учения. На полигоне Опук проходят учения десантники из Новороссийска. В рамках маневров они погрузили боевую технику на десантные корабли Черноморского флота, совершили переход морем и высадились на необорудованное побережье в восточной части полуострова.

Также напомним, в России произошло очередное ЧП. В Мурманской области прогремел взрыв в воинской части. В результате инцидента пострадали как минимум шестеро морских пехотинцев.