В ВОЗ предупредили об опасности Covid-19 для молодых и здоровых

Коронавирус оказался опасен для молодых / Фото pixabay.com

Во Всемирной организации здоровья предупредили по результатам последних исследований, что в последнее время Covid-19 стал опасен для молодежи и людей, которые ведут здоровый образ жизни.

Как утверждает представитель ВОЗ Маргарет Харрис, среди пациентов с тяжелыми формами встречается немало молодых и здоровых.

"В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезная. В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни", - сказала Харрис.

По словам специалиста, вирус подвергся серьезным мутациям, поэтому его распространение стало настолько широким, что уязвимыми стали даже люди с сильным иммунитетом.

Читайте такжеКомаровский сказал, что будет делать при заражении коронавирусомХаррис отметила, что главный симптом коронавирусной инфекции – это повышенная температура. Она встречается у девяти из десяти заболевших.

"Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом - это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", - рассказала представитель ВОЗ.

Как ранее сообщалось, смертоносный китайский вирус немного потерял интерес к Испании и перебросил все свои силы на страну безграничных возможностей и процветания. Соединенные Штаты за минувшие сутки потеряли 1480 граждан – столько людей погибли из-за осложнений, вызванных уханьской заразой Ковид-19.

Напомним, коронавирус способен распространяться через дыхание и жить в воздухе часами.