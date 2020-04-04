Тысячи видеозвонков Zoom попали в открытый доступ – СМИ

Zoom критикуют из-за проблемы с конфиденциальностью / Фото: Business Insider

В открытый доступ попали тысячи звонков конференций Zoom, среди которых были коллективные звонки для обучения персонала, бизнес-встречи, финансовая отчетность, так и личные разговоры, в частности, интимного характера.

Как сообщает The Washington Post, доступны стали разговоры пациентов с врачами, во время которых были озвучены номера телефонов, имени и фамилии, также другие личные данные.

В Сеть попали также школьные конференции, где можно увидеть лица и личную информацию. Уточняется, что по умолчанию видеозвонки, как правило, не сохраняются. Однако это могут сделать организаторы конференций без согласия других участников.

В связи с пандемией коронавируса и массовым использованием сервиса Zoom, акции которого подскочили, платформа тщательно анализируется специалистами по безопасности и защите конфиденциальности.

Zoom начали критиковать из-за проблем с конфиденциальностью. В частности, бывший хакер NSA (Агентство национальной безопасности) Патрик Уордл заявил, что возможен взлом веб-камер и микрофонов.

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Илон Маск запретил использование Zoom для конференций SpaceX. К аналогичному выводу пришли специалисты NASA, а также правительство Великобритании.

Консультант по безопасности Грэм Клули заявил, что каждый, кто вынужден использовать Zoom для деликатных и секретных разговоров, должен понимать уровень опасности утечки информации.

"Устранение этих проблем займет время. И тем, кому особенно важны пользователи Zoom с высоким уровнем риска, ведущие весьма деликатные обсуждения сервиса, которые потенциально могут быть объектами спонсируемых государством атак (например, кабинет министров Великобритании), возможно, будет разумно найти альтернативные, более безопасные методы общения между ними", - подчеркнул он.

Как ранее писал Главред, эпидемия коронавируса вынудила многих начать работать из дома, поэтому активно начал использоваться сервис Zoom.