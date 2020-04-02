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Что такое Google Класс и как пользоваться сервисом для дистанционного обучения

2 апреля 2020, 18:34

Google сделала учебу на дому гораздо удобнее.

Логотип Google Classroom
Логотип Google Classroom / Google

Сервис Google Classroom (или Google Класс) был запущен еще в 2014 году. Но на фоне эпидемии коронавируса его популярность возросла в несколько раз. Ведь сервис оказался крайне удобным для организации дистанционного обучения. Рассказываем, как с ним работать и в чем его особенности.

Для начала вам нужно зарегистрироваться в сервисе. Делается это без особых усилий, вам всего лишь нужна почта Gmail. Обычно у университетов есть свои домены почт, так что вам даже не предстоит выбирать, ученик вы или преподаватель, а все информация заполнится автоматически.

Если же вы пользуетесь своей личной почтой, то получите возможность как создавать курсы в качестве учителя, так и участвовать в них.

Дизайн Google Класс

Затем вам нужно либо создать курс, либо присоединиться к существующему. Иногда вам потребуется особый код курса, который выдаст вам преподаватель. Именно в курсах вы и будете работать.

Пример интерфейса курса в Google Класс
Пример интерфейса курса в Google Класс

В курсах преподаватели могут размещать задания, а учащиеся могуть задавать вопросы в комментариях или писать их напрямую в личные сообщения. Отдельно всегда будет висеть срок выполнения задания. Вы можете прикрепить файл с требуемым заданием или оставить ссылку на Google Документы.

Читайте такжеСоздатели GTA и Red Dead Redemption присоединились к борьбе с коронавирусомВсе ваши курсы и задания будут всегда висеть в боковой панели главного меню Google Класс. Сервис поддерживает интеграцию с другими приложениями Гугл. Так на почту вам будут приходить уведомления о новых заданиях или пропущенных сроках. А прямо в Google Календарь подтянутся даты, к которым нужно сдать работы.

Если же преподаватель захочет устроить видеолекцию, то это осуществляется через сервис Google Hangouts Meet. Мы рассказывали о нем в нашей подборке лучших программ и приложений для видеосвязи.

Однако самым популярным сервисом для организации видеоконференций остается Zoom. Мы описали принцип работы Zoom и его возможности в отдельной заметке.

Google Classroom Google
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