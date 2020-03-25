Не только Skype: лучшие программы, сервисы и приложения для видеозвонков

Удаленная работа / Forbes.ru

Карантин из-за коронавируса вынудил многих украинцев перейти на дистанционные работу или обучение. В такой ситуации особо остро встал вопрос связи, ведь обычные мессенджеры и телефонные разговоры не способны решить всех проблем. И тут вам на выручку могут прийти различные сервисы для видеосвязи, при помощи которых можно и лекцию провести, и рабочее совещание, и увидеться с друзьями, которые тоже сидят в самоизоляции. Рассказываем о лучших программах и сервисах для видеоконференций.

Skype

Логотип Skype / Microsoft

Скайп – это не только лучший файлообменник, как говорилось в одном забавном мемном видео несколько лет назад, но еще и вполне серьезный сервис для связи. Увы, с годами Microsoft немного перемудрила с его возможностями и интерфейсом, но возможность совершать видеозвонки у вас никто не отнял. Вы можете даже не регистрироваться, а просто привязать свою учетную запись Майкрософт.

Программа позволяет не только общаться с включенной веб-камерой, но и демонстрировать экран своего компьютера остальным собеседникам. Это полезно для показа презентаций. Сервис доступен на всех популярных платформах, а Skype скачать можно абсолютно бесплатно.

Discord

Логотип Discord / Discord

Эта программа зарекомендовала себя как лучшее средство связи во время игр. Она удобно интегрируется во все современные видеоигры, а обилие настроек поможет добиться идеального качества связи. Но Дискорд также можно использовать и для обычного общения, а возможность демонстрации экрана и видеозвонков пригодится в работе и учебе.

В Discord существует продвинутая система серверов и каналов. Она позволяет удобно распределять обучение по классам и группам, а рабочий коллектив – по поставленным задачам. Главное, чтобы никто не отвлекся на матч в какой-нибудь World of Tanks или Counter-Strike: Global Offensive.

Zoom Video Communications

Логотип Zoom Video Communications / Zoom

Этот сервис, который чаще всего называют просто Zoom, быстро завоевал популярность. Сейчас именно им пользуются миллионы, особенно – в США и Европе, для организации обучения и работы на дому. Причина проста – невероятное удобство и доступность сервиса Зум. В нем можно, к примеру, одновременно использовать один экран для решения каких-то проблем или брейнсторма. Или создать несколько комнат для организации учебного или рабочего процесса.

Хватает и более любопытных особенностей. К примеру, можно ограничить доступ к микрофону группе пользователей, чтобы никто не мешал говорящему. А задать вопрос тогда можно будет при помощи сигнала. Но главное, что Zoom не требует регистрации и скачивания приложения. Он спокойно работает в веб-версии даже на смартфонах, а пригласить к разговору вас могут просто по номеру телефона или электронной почте.

Google Hangouts

Логотип Hangouts Meet / Google

Это приложение разработала сама Google, потому оно очень удобно интегрировано в другие сервисы компании вроде Gmail. Приложение также можно использовать в качестве обычного мессенджера или для записи голосовых сообщений. В одной группе могут находиться сразу 150 человек.

Поддерживает Google Hangouts и видеозвонки, но, к сожалению, только на 10 человек. Зато оно автоматически установлено на смартфонах с Android. Для небольшой группы или рабочего совещания по конкретному вопросу вполне может подойти.

В будущем это приложение разделят на два. И тогда для видеочатов нужно будет использовать Google Hangouts Meet.

Slack

Логотип Slack / Slack

Этот корпоративный мессенджер давно зарекомендовал себя с положительной стороны благодаря обилию возможностей и интеграциям со многими другими сервисами вроде Google Docs и YouTube. Организация пространства в нем даже более продвинутая, чем в Discord. Обратная сторона – ваш начальник может получить доступ к любым перепискам, так что особо не распинайтесь в диалогах.

Видеозвонки тут организовываются буквально нажатием одной кнопки внутри выбранного канала. Так вы сможете проводить совещания по всем важным вопросам. Но Slack платный, так что он подойдет вам, только если компания одобрит его оплату.

Proficonf

Интерфейс Proficonf / Proficonf

Еще один вариант для видеоконференций – Proficonf. Он доступен прямо в браузере, никаких дополнительных приложений скачивать не требуется, что уже огромный плюс. Все избранные моменты конференций можно записать отдельно, а участников можно разделить по группам, чтобы лучше контролировать процесс совещаний.

В сервисе есть даже встроенная возможность для рисования, если иначе показать свои мысли не выходит. Но в бесплатном варианте он доступен лишь на двоих человек и служит скорее в качестве демонстрации полноценной версии.

TrueConf

Логотип TrueConf Group / TrueConf

А это даже не программа, а целый набор сервисов и средств для видеосвязи. Для начала нужно установить особый сервер исключительно для вашей компании. Зато в итоге у вас будет полностью настроенный под ваши нужды сервис для связи. TrueConf, кстати, пользуются многие крупные компании, например, Nestle.

Количество продуктов TrueConf превышает десяток, а подойдут они под любые нужды. Цена рассчитывается индивидуально в зависимости от ваших нужд. От установки сервера можно отказаться, ограничившись решением в облаке.

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