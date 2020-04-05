Уханьская зараза "бежит" из Испании: в стране снизилось количество смертей

Коронавирус бежит из Испании / Reuters

Жизнерадостная, солнечная Испания, которую миллионы туристов во всем мире любят за вкусные вина и сыровяленое мясо, кажется, пережила самое страшное – количество смертей от опасного китайского вируса под названием Ковид-19 начало постепенно уменьшаться.

За последние сутки в стране умерли 674 человека – это самый низкий показатель за последние 9 дней.

Общее число погибших от коронавируса в Испании составляет 12 418.

Кроме того, впервые с 28 марта ежедневная смертность упала ниже 800.

Министерство иностранных дел Испании сообщило, что число зарегистрированных случаев возросло до 130 759 – в минувшие сутки эта цифра была такая: 124 736.

Отметим, последние данные появились после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что на карту поставлено само выживание Европейского союза, и призвал к разработке нового "плана Маршалла для Европы" по восстановлению экономики континента.

"Задача, с которой мы сталкиваемся, необычна и беспрецедентна. Она призывает к единому, радикальному и амбициозному ответу, чтобы сохранить нашу экономическую и социальную систему и защитить наших граждан. Испанцы всегда защищали Европейский проект. Настало время взаимности. С нами, с Италией и с каждой из 27 стран Союза", - цитирует Санчеса The Guardian.

Читайте такжеВ США несметное количество смертей от Ковид-19, в сторону Трампа летят камниНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на воскресенье, 5 апреля, Италия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных COVID-19 после США и Испании.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Италии заражены коронавирусом 124 632 человека. Жертвами коронавируса стали 15 362 человека, выздоровели - почти 21 тысяча человек.